يتوجه الناخبون في جمهورية قبرص، للمشاركة في انتخابات جولة الإعادة، غدا الأحد، لحسم اختيار رئيس جديد للدولة.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة صباحا (بتوقيت وسط أوروبا/ السابعة بتوقيت نيقوسيا).

ويقوم الرئيس المنتخب مباشرة من قبل الشعب بتعيين الحكومة في قبرص وقيادة عملها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الأوفر حظا هو وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليديس - 49 عاما.

كان كريستودوليديس الموالي لأوروبا، وهو سياسي من يمين الوسط، فاز بنسبة 32 % من الأصوات في الجولة الأولى.

كما تشير الاستطلاعات إلى حصول الدبلوماسي السابق أندرياس مافروجيانيس (66 عاما) على فرص فوز أيضا، حيث كان قد حصل في الجولة الأولى التي جرت في الخامس من شباط / فبراير الجاري على ما يقرب من 30% من الأصوات وجاء مباشرة في عقب كريستودوليديس، كما قال المراقبون.

ولم يعد من حق الرئيس الحالي نيكوس أناستاسياديس - 79 عاما، الترشح لمنصب الرئيس بعد أن أمضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 أعوام.

تجري الانتخابات فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة، ولا يشارك القبارصة الأتراك شمالي الجزيرة في التصويت.

وتم تقسيم جزيرة قبرص منذ 1974 بعد انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي.

ويوجد في الجزء الشمالى من قبرص جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها إلا تركيا.

وفشلت العديد من الوساطات التي قامت بها الأمم المتحدة للتغلب على هذا الانقسام.

وتتمتع قبرص بعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 ، ولا تطبق قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي إلى على الجنوب القبرصي الذي يعيش فيه قبارصة يونانيون.

ويحق لـ 560 ألف شخص التصويت غدا في قبرص.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الخامسة من مساء الغد (بتوقيت وسط أوروبا)، وتؤخذ آراء الناخبين فور تصويتهم بعد ذلك مباشرة، ومن المتوقع إعلان النتيجة الرسمية المؤقتة مساء غد الأحد.