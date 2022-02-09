البنك الدولي يوضح سبل مواجهة تحديات الاتفاقية القارية الإفريقية

تواجه الاتفاقية التجارية القارية الأفريقية عدة تحديات منها أن القطاع الخاص بما في ذلك منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية يجب أن تصبح أكثر إلماماً بمختلف أبواب الاتفاقية، وأن تتعلم كيفية الاستفادة من الموضوعات التي تتناولها مثل تحرير تجارة الخدمات لتعزيز أعمالها وأنشطتها.

جاء ذلك في بحث جديد للبنك الدولي، عن فوائد الاتفاقية وتحدياتها.

وأضاف البنك، أنه من المتوقع أيضا أن تشهد منشآت الأعمال الإفريقية فرصًا سانحة لا أن تكتفي بردة الفعل خوفاً من المنافسة المستوردة، بالإضافة إلى وزارات التجارة المعنية بالمفاوضات، فضلًا عن وجوب أن تصبح المؤسسات الحكومية الأخرى في كل بلد على دراية باتفاقية التجارة الحرة وأن تتفهم الدور الرئيسي الذي قد يتعيَّن عليها أداؤه في تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار البنك إلى أنه لابد من معالجة العقبات والحواجز غير الجمركية التي تؤثِّر على انتقال السلع عبر الحدود أهمية بالغة، وتقليص الحواجز أمام تجارة الخدمات لأن لكل بلدٍ لوائحه التنظيمية الخاصة به التي تُغطِّي صناعات مثل الخدمات اللوجستية، والنقل والخدمات المالية والسياحة والاتصالات.

وسيتطلَّب الأمر أكثر من ذلك بكثير لإطلاق العنان للمكاسب المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة في مجالات التجارة والاستثمار، والوظائف.

كما سيتعيَّن على الدول الإفريقية مساندة الأمانة الدائمة لاتفاقية التجارة الحرة -ومقرها أكرا في غانا- والمكلَّفة بإدارة شؤون الاتفاقية.

وسيلزم المواءمة بين القوانين واللوائح التنظيمية المحلية وبروتوكولات الاتفاقية في مجالات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الرقمية.

ولتذليل التحديات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، سيتعيَّن على الدول الإفريقية أداء ما يلي:

تشجيع التحرير التدريجي للتجارة العابرة للحدود وسياسات الاستثمار وفقاً لبروتوكولات الاتفاقية من أجل إرساء الأساس لسلاسل القيمة الإقليمية في أفريقيا.

تبسيط الإجراءات الجمركية والمعاملات على الحدود.

تحديث البنية التحتية من أجل تقليص حالات التأخير الطويلة على الحدود التي تُبطِئ انتقال السلع وتزيد تكاليف التجارة.

إقامة مراكز فعالة للخدمات اللوجستية.

تدعيم التجارة العابرة للحدود والاستثمار في الخدمات عن طريق تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية.

إزالة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير انتقال الأيدي العاملة.