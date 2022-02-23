حقق فريق الداخلية الفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز تحت قيادة علاء عبد العال، والذي جاء على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ18.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق علي الزاهدي.

وبدأ علاء عبد العال الموسم مدربا للطلائع ورحل بعد 3 جولات فقط، وتولى تدريب الداخلية من الجولة 17 وخسر من أسوان 2-1، وفي مباراته الثانية تفوق على عماد النحاس الذي يقود طلائع الجيش فنيا لأول مرة خلفا لـ محمد يوسف.

وخرج الداخلية من مثلث الهبوط برصيد 16 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما ظل الجيش في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط ومتفوقا فقط بفضل فارق الأهداف.