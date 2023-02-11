انتشر مقطع فيديو يوثق مشهدا مؤثرا جدا لطفلة سورية نجت من الموت خلال الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وشوهدت الطفلة، وهي تتألم بشدة وكانت تبدي حسرة على ضياع صلاتها، بسبب حصارها تحت الأنقاض لأربعة أيام.

https://twitter.com/Omar_Madaniah/status/1624371350788775936

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والجرحى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 21848 قتيلا، مقابل 4487 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.