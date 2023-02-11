رئيس الوزراء الماليزي: يتعين أن ينصب التركيز على قضايا الاقتصاد والحوكمة

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن مشاكل البلاد الرئيسية حاليا تتعلق بالاقتصاد وحسن الإدارة، وهذه هي القضايا التي يجب أن ينصب عليها التركيز بدلا من سوء التفاهم العرقي، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.

وذكر أنور في هذا الصدد أن تركيز حكومة الوحدة، من بين أمور أخرى، سينصب على البحث عن الخبرات المهنية بغض النظر عن العرق أو الانتماء السياسي في جهود تطوير البلاد من خلال العمل كفريق واحد.

وأضاف أنور في حفل استقبال لممثلي لجنة المعبد الهندوسي في سيري بيردانا، مقر إقامة رئيس الوزراء اليوم: "دعونا نحل هذا، هدفنا هو التأكد من إستعادة الثقة ومكانة هذه الأمة".

وأوضح أنور أنه يجب تهدئة المناخ السياسي الحالي لتمكن الأمة من الارتقاء مجددا بعد اتباع برنامج التنمية.