تركيا: نقص في الخيام بعد تشرُد الآلاف جراء الزلازل المدمرة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلازل التي ضرب تركيا وسوريا 25 ألفا فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين، ومازال يتم الإبلاغ عن عمليات إنقاذ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وتُرك عشرات الآلاف بدون مأوى بعدما سويت الكثير من منطقة الزلازل بالأرض. وقال زعيم المعارضة الرئيسية كمال كيليجدار أوغلو إنه يوجد نقص كبير في الخيام.



وذكرت هيئة "إدارة الكوارث والطوارئ" التركية "آفاد" أنه تم إجلاء أكثر من 90 ألف شخص من المنطقة التي دمرها الزلزال، التي تشمل عشر محافظات تركية.



ويعمل أكثر من 166 ألف من فرق الإنقاذ والمتطوعين، من بينهم أكثر من ثمانية آلاف من الأفراد الأجانب.