 تركيا تحتجز 14 شخصا وتبحث عن 33 آخرين بسبب انهيار مبان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تحتجز 14 شخصا وتبحث عن 33 آخرين بسبب انهيار مبان

(د ب أ)
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 11:04 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 11:04 م

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، أنه تم احتجاز 14 شخصا في تركيا على خلفية إهمال مزعوم فيما يتعلق بمبان منهارة بعد الزلزال في المحافظات الجنوبية.

ويبحث ممثلو الادعاء بشكل منفصل عن 33 شخصا آخر لاحتجازهم في مدينة ديار بكر بسبب المسؤولية المزعومة عن "عيوب في المباني" مثل إزالة أعمدة الخرسانة لزيادة المساحة.

وكان معظم المحتجزين من المقاولين، وتم القبض على أحدهم في مطار إسطنبول حيث كان يحاول القرار إلى مونتينجرو (الجبل الأسود) بأموال، وفقا لوكالة الأناضول.

وتم احتجاز تسعة آخرين في مدينتي شانلي أورفا وعثمانية.

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