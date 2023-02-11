عمال الإنقاذ التشيكيين في تركيا يعثرون على 12 ضحية جديدة للزلزال المدمر

تمكن عمال الإنقاذ التشيكيين في مدينة أديامان جنوبي تركيا من العثور على 12 ضحية جديدة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، يوم الإثنين الماضي.

وذكر "راديو براغ" الدولي، اليوم السبت، أن فريق الإنقاذ قد انتشل 32 جثمانًا وناجيين اثنين خلال عملهم بالمنطقة، بالإضافة إلى المساعدة في إخراج إمرأة من تحت الأنقاض.

وكان زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة، يوم الإثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

وأسفرت الكارثة - حتى الأن - عن مصرع ما لا يقل عن 21 ألفا و848 شخصا في تركيا، و80 ألفا و104 أشخاص في سوريا، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.