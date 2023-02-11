 عمال الإنقاذ التشيكيين في تركيا يعثرون على 12 ضحية جديدة للزلزال المدمر - بوابة الشروق
السبت 11 فبراير 2023 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

عمال الإنقاذ التشيكيين في تركيا يعثرون على 12 ضحية جديدة للزلزال المدمر

أ ش أ
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 6:45 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 6:45 م

تمكن عمال الإنقاذ التشيكيين في مدينة أديامان جنوبي تركيا من العثور على 12 ضحية جديدة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، يوم الإثنين الماضي.

وذكر "راديو براغ" الدولي، اليوم السبت، أن فريق الإنقاذ قد انتشل 32 جثمانًا وناجيين اثنين خلال عملهم بالمنطقة، بالإضافة إلى المساعدة في إخراج إمرأة من تحت الأنقاض.

وكان زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة، يوم الإثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

وأسفرت الكارثة - حتى الأن - عن مصرع ما لا يقل عن 21 ألفا و848 شخصا في تركيا، و80 ألفا و104 أشخاص في سوريا، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك