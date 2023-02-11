روسيا تطلق أكبر وابل من الهجمات الصاروخية ضد أوكرانيا هذا العام

أطلقت روسيا، أكبر وابل من الهجمات الصاروخية ضد أوكرانيا حتى الآن هذا العام، بعد يوم من إكمال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى عواصم أوروبية، حيث طلب المزيد من الأسلحة، لمواجهة الحرب الروسية الأوكرانية.

ورفضت رومانيا ادعاء من قبل القائد الأعلى لأوكرانيا بأن صاروخي "كروز" روسيين، عبرا المجال الجوي للعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما استدعت مولدوفا السفير الروسي، بعد مرور المقذوفتين فوق أراضيها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت.

ومن جهة أخرى، ذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن خطة موسكو لخفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، مما دفع أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية، منذ أربعة أشهر تظهر إلى أي مدى يرغب بوتين في استخدام الطاقة كسلاح.

جاءت خطوة موسكو ردا على موافقة الاتحاد الأوروبي، على قرار صادر عن مجموعة السبع الكبرى بتحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

كما قررت روسيا في أول الشهر الجاري حظر تصدير نفطها للدول الملتزمة بسقف الأسعار.

كانت كييف قد أعلنت أن القوات الروسية استخدمت 71 صاروخا مجنحا في هجومها الصاروخي الكبير على أوكرانيا، تم اعتراض 61 صاروخا منها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية في تقريرها المسائي عن الوضع الميداني إنه تم إطلاق الصواريخ المجنحة من سفن وطائرات روسية.

وإضافة إلى ذلك، ووفقا لرواية أولية، أطلقت روسيا 29 صاروخا لنظام إس 300، والمصمم فعليا للدفاع الجوي، على أهداف أرضية في أوكرانيا. ولا يمكن التحقق من الأرقام بشكل مستقل.

وأضافت كييف أن هدف الهجمات كان البنية التحتية مجددا.