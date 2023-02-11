بغداد تتابع أوضاع الجالية العراقية بمناطق الزلزال في تركيا

أعلنت السفارة العراقيَّة في أنقرة، اليوم السبت، إرسال وفد لمتابعة أوضاع الجالية العراقية في مناطق الزلزال.



وذكرت السفارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "السفارة أرسلت وفداً إلى مدينتيّ مرسين وأضنة بعد أنَّ تلقت مُناشدات عديدة من عائلات عراقيَّة نزحت من المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا يوم الاثنين الماضيّ".



وأضافت أن "الهدف من إرسال الوفد هو للوقوف على أوضاعهم ومُتابعتهم أولاً بأول وتقديم أوجه المُساعدة اللازمة للمتضررين منهم، ولتلبية احتياجاتهم اليوميَّة، وللاطمئنان على سلامتهم بعد أنّ تم إخلاؤهم من منازلهم إلى مركز الإيواء في مدينة مرسين".