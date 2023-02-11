 سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية بمطروح وتوقف حركة الملاحة - بوابة الشروق
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سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية بمطروح وتوقف حركة الملاحة

أحمد سباق:
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 2:46 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 2:46 م

شهدت مدن الساحل الشمالي الغربي بمطروح، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة وتجمعات لمياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي، وتوقف لحركتي الملاحة البرية والبحرية.

وقامت إدارة المرور المركزية بغلق الطريق الدولي أمام حركة الملاحة البرية، وللسيارات وسيارات نقل الركاب، حرصا على سلامة المسافرين، كذلك توقفت حركة الملاحة البحرية لمراكب صيد الأسماك.

وقرراللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، الدفع بوحدات كسح وشفط المياه؛ لرفع تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي، وداخل المدن بالتنسيق مع كل من شركة المياه، والحماية المدنية، ومجالس المدن؛ لاسئناف حركة الملاحة البرية.


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