باكستان تعرض كل أشكال الدعم الممكنة على سوريا للتخفيف من آثار الزلزال

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أجرى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، برئيس الوزراء السوري حسين عرنوس؛ لتقديم التعازي للشعب السوري على الخسائر البشرية والمادية في أعقاب الزلزال المدمر الأخير.

وعرض رئيس الوزراء كل الدعم الممكن في جهود الإغاثة، وفقا لما ذكره الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، نقلته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده أرسلت بالفعل الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية التي يتبعها المزيد من مواد الإغاثة المرسلة عبر الطرق الجوية والبرية.

وأشار إلى أن فريقا طبيا من باكستان سيدعم أيضا الجهود الإنسانية في سوريا.

ومن جانبه، شكر عرنوس حكومة وشعب باكستان على إظهار التضامن مع الشعب السوري في هذا الوقت العصيب.