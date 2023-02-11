مُستوطن يطلق النار على شاب فلسطيني ويصيبه إصابة خطيرة شمال الضفة الغربية

أصاب مستوطن إسرائيلي، اليوم السبت، شابًا فلسطينيًا بجروح حرجة، في قرية "قراوة بني حسان"، غرب محافظة سلفيت في شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا النار صوبهم؛ ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه، وجرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة.

وفي محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل قرية "النبي صالح".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل القرية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.