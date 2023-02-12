باكستان ترسل أكثر من 200 طن مساعدات الإغاثة لتركيا

أرسلت باكستان نحو 200.7طن من مساعدات الإغاثة من بينها 18 طنا من الخيام المهيئة للشتاء إلى الأشخاص المتضررين جراء الزلزال في تركيا، بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شهباز شريف.



وطلبت الحكومة التركية الخيام لحماية مئات الآلاف من المتضررين جراء الزلزال الذين يستعدون لمواجهة برد قارس، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية" اليوم السبت.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظهور تلفزيوني من محافظة ديار بكر في وقت سابق من اليوم السبت، إن عدد القتلى بالنسبة لتركيا وحدها وصل إلى 21848 قتيلًا على الأقل، بينما أصيب 80097 شخصا بسبب الزلزالين اللذين ضربا المنطقة الأسبوع الماضي.



وتم إنقاذ 67 ناجيا أيضا من أسفل الأنقاض في الـ 24 ساعة الأخيرة.