تشكيل الهلال السعودي لمواجهة ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

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أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ريال مدريد مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ويحتضن ملعب مولاي عبدالله المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد والهلال السعودي، والتي ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كاس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كما يلي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، لوسيانو فييتو

الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أندري كاريلو.