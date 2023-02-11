بلغاريا ترسل شحنة مساعدات جديدة لضحايا الزلازل في تركيا

تعتزم بلغاريا إرسال مساعدات جديدة إلى المناطق المتضررة من الزلازل في تركيا، على متن طائرتين عسكريتين من طراز "سبارتان".

وستقلع الطائرات من العاصمة البلغارية صوفيا صباح الأحد، ولكن بدون الأطباء المتطوعين البلغاريين، الذين كانوا يستعدون لمهمة إنقاذ في تركيا لعدة أيام، وفقا لوكالة أنباء صوفيا البلغارية.

ووفقا للتقرير، لن يتم أيضا إرسال مجموعة جديدة من رجال الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر البلغاري، وفقا لوكالة أنباء صوفيا البلغارية.

ومن المقرر أن تنقل الطائرات العسكرية البلغارية شحنة المساعدات إلى تركيا، وتعيد جزءا من فرق الإنقاذ الذين تم إرسالهم إلى المناطق التي دمرها الزلزال في تركيا المجاورة.

وارتفع عدد القتلى بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية يوم الاثنين الماضى إلى أكثر من 25 ألفا، فيما تم العثور على عدد أقل من الأشخاص الأحياء، وتوقفت أعمال بعض فرق الإنقاذ لأسباب أمنية.

وكما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظهور تلفزيوني من محافظة ديار بكر اليوم السبت، فإن الرقم بالنسبة لتركيا وحدها وصل الآن إلى 21848 قتيلا على الأقل، بينما أصيب 80097 شخصا بسبب الزلزالين اللذين ضربا المنطقة الأسبوع الماضي.