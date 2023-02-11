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كشف طارق العشري، مدرب فاركو، أهمية الفوز على البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق فاركو فوزا مثيرا مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري.

وقال العشري في تصريحات بعد المباراة: "حققنا 3 نقاط هامة، والفوز في 3 مواجهات متتالية يمنح الفريق دفعة قوية في التقدم بجدول المسابقة".

وأضاف: "أحيي لاعبي فريقي على الروح الكبيرة التي ظهروا عليها خاصة بعدما أكملنا اللقاء بـ10 لاعبين".

وأكمل: "حصولنا على 9 نقاط من آخر 3 مباريات أمر مهم ومميز للغاية وسنبني عليه خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "كنت أعلم صعوبة مباراة اليوم وتوقعت ذلك في ظل المركز الذي يقبع فيه فريق البنك الأهلي بالإضافة لفزنا على الزمالك في المباراة الماضية".

وأتم: "فريق البنك الأهلي قام بالضغط علينا في الشوط الثاني لكي يعوض الهدف الذي دخل في مرماه ولكن لاعبونا قدموا ما لديهم ونجحوا في الخروج بالتقاط الثلاث".