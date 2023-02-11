المسطحات المائية تنظم عروضا بنهر النيل احتفالا بعيد الشرطة

تنظم الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، اليوم السبت، احتفالا بنهر النيل يستعرض فيه رجال المسطحات المائية قدراتهم على تأمين المجرى المائي، وإنقاذ المواطنين.



ويتضمن الحفل عروضا مائية، واستعراضا لمهارات قوات الإنقاذ النهري باستخدام أحدث المعدات، وبيانات عملية تظهر دور الإدارة في تأمين المسطح المائي، وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وأمنه.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفال بعض القيادات الأمنية، ورجال الشرطة، والمواطنين.



ويأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 71، وانطلاقا من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية.