وزير الخارجية العراقي يؤكد استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات للشركات الاستثمارية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، استعداد حكومة بلاده لتقديم التسهيلات كافة للشركات الاستثمارية في العراق، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة العراقية تركز على بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات وتطوير القطاع الخاص.

وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء خلال اجتماع موسع لمجلس الأعمال الأمريكي العراقي بتنظيم من غرفة التجارة الأمريكية، والذي ضمَّ مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكية المختصة في مختلف المجالات، حيث أكد رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - العراقي، ستيف لوتس، أهمية العراق والفرص الاستثمارية المتوفرة فيه والتأكيد على مشاركة الشركات الأمريكية في الاستثمار وصورة تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

وقال حسين إن "العراق منفتح على الشركات الأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مختلف المجالات، والتركيز على أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في الجانب الاقتصادي مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "بلاده تطمح في بناء وتطوير الاقتصاد العراقي والانتقال إلى مرحلة التعاون الاقتصادي، مؤكدا أن هدف زيارته إلى واشنطن هو تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية".

وأوضح أن "الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بشكل كبير وأن مخاطر الاعتماد على النفط من خلال الأسعار العالمية تتطلب تنويع المصادر والموارد والاستثمار في مختلف القطاعات، وأهمية التركيز على قطاع الغاز واستخراجه وأن يكون العراق دولة ذات اكتفاء واعتماد ذاتي في قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص في الغاز والكهرباء".

واستعرض وزير الخارجية العراقي الخطوات المتخذة لتنفيذ الربط الكهربائي مع الأردن والسعودية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في مجال القطاع الزراعي باعتباره قطاع مهم يتضمن فرصا استثمارية كبيرة بوجود الموارد الأساسية، وكذلك في قطاع السياحة الذي يمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات كون العراق يضم العديد من الأضرحة المقدسة والأماكن السياحية، وبالتالي فإن تطوير البنى التحتية ضمن هذا القطاع يحتوي على فرص كبيرة للاستثمار.