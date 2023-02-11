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شهدت محافظة الجيزة، تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والتي يصل عددها 52 شارعا بمركز ومدينة العياط، من خلال خطة متكاملة تتبناها المحافظة؛ لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية لتحسين حياة المواطنين.

وأنهت المحافظة، أعمال الرصف بالإنترلوك لـ25 شارعا بقرى المركز وجار استكمال أعمال تركيب الإنترلوك لـ27 شارعا آخرا، ضمن الخطة المحددة للأعمال.

والشوارع التي تم الانتهاء من رصفها بالإنترلوك في مركز العياط هي:

-شارع طابونة الصفتي

-شارع الجلادين

-شارع إبراهيم غريب

-شارع أحمد عبد العظيم

-شارع سيد أبو حطب

-شارع الحرية

-شارع أبو عايشة

-شارع فؤاد حجاب

-شارع محمد اللفواهي

-شارع أبو مصطفى

-شارع سيد الحاتوتي

-شارع شوقي عرش

-شارع مشهور

-شارع حمدي مسعود

-شارع حمدي الجامع

-شارع رضا صادق

-شارع مسجد عمر بن الخطاب

-شارع عبد العزيز عزت

-شارع سعيد عبد الجواد

-شارع الشهيد محمد قرني فراج

-شارع العيايدة

-شارع المأذون

-شارع التفوق

-شارع كابتن علي

-شارع الكوبانية