رفع تجمعات مياه الأمطار بـ4 مدن في كفر الشيخ

واصلت حملات مجالس المدن "قلين، وبيلا، وكفر الشيخ، ومسير" بمحافظة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار ليلًا.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جهود مجلس المدينة وكل الوحدات المحلية في التعامل مع موجة الطقس السيء، وانخفاض درجات الحرارة من قبل نواب المدينة ورؤساء القري وجميع الجهات المعنية أولًا بأول.

وتم الدفع بالمعدات والفرق الفنية لتنفيذ تلك الأعمال، بشكل دوري لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بمجلس المدينة.

وأوضح أن غرفة العمليات تواصل عملها على مدار الساعة، من أجل تلقي أي شكاوى من المواطنين أو أي بلاغات بشأن الأمطار ويتم التعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا استمرار الميدانية لرفع أي تراكمات المياه بكل الشوارع والميادين.

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وكذلك بقرى المركز، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على جميع المدارس، والهيئات الخدمية، بجانب العمل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع علي سلامة، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة مسير، رفع مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، بالإضافة إلى حملات النظافة اليومية، كما تابع محطات الصرف وانتظام تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار رفع مياه الأمطار، والتأكد من عمل صفايات الأمطار، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، ورفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصا على سلامتهم.