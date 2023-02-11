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أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام، الكثير من العائلات السورية وهي تفترش الأرض في العراء، بعد كارثة الزلزال التي ضربت البلاد.

وشوهدت أعداد كبيرة من العائلات السسورية، في مدينة جنديرس بريف حلب وهي تفترش العراء في ظل أجواء شديدة البرودة.

ومدينة جنديرس واحدة من أكثر المناطق التي تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب الشمال السوري على وجه التحديد.

ويعيش الأطفال، في العراء، في درجة حرارة تقترب من الصفر، وسط مناشدات لتسريع وتيرة تقديم المساعدات لهذه المناطق.

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والحرجى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 20665 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.