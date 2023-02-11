زار الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد، اليوم السبت، مصابي الزلزال المدمر في مدينة اللاذقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الأسد وقرينته حرصا على الاطمئنان على المصابين ضحى نور الله وابنها إبراهيم زكريا، اللذين تم انتشالهما مساء أمس بعد خمسة أيام قضياها تحت الأنقاض في مدينة جبلة.

الرئيس #بشار_الأسد والسيدة #أسماء_الأسد في موقع إزالة الأنقاض في حي #الغزالات في مدينة #جبلة.

ويلتقيان فرق الإنقاذ السورية والروسية التي تعمل في الموقع. pic.twitter.com/HHjKOjE6F1 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 11, 2023

كما زار الأسد وقريبنته، العائلات المتضررة من الزلزال والتي تقيم في مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب التربوي في مدينة اللاذقية واطمأنا على أحوالها.

وشملت الجولة أيضا، تفقد عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، والتقيا فرق الإنقاذ السورية والروسية في حي الغزالات في مدينة جبلة.

وتلملم تركيا، وأيضا سوريا، جراحا مأساوية على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين الماضي، وترك وراءه حصيلة ضخمة من القتلى والجرحى والعالقين وعلى صعيد البنى التحتية المنهارة.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن تركيا، بتسجيل 21043 قتيلا، مقابل 3553 قتيلا في سوريا، علما بأن الإحصائين غير نهائيين وقابلين للزيادة على مدار الوقت.