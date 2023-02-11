مستشار البنك الدولي لشؤون الطاقة: أتوقع وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار

توقع الدكتور ممدوح سلامة، مستشار البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة، استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وصولا إلى 100 دولار للبرميل، وذلك تأكيدا على ارتفاع سعر أمس الجمعة، عقب تخفيض روسيا إنتاجها نصف مليون برميل يوميا.



وتابع خلال مداخلة متلفزة ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «TEN» مساء الجمعة: «أتوقع أن يصل خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل في الربع الأول أو الثاني من العام الجاري، على أن يلامس الـ 100 دولار في النصف الثاني أو الربع الأخيرة من العام الحالي».



وقال إن قرار روسيا الجمعة، بتخفيض إنتاجها نصف مليون برميل يوميا؛ كان رد انتقامي من جانب الرئيس بوتين على قرار الاتحاد الأوربي؛ على تقييد سقف سعر صادرات النفط الروسي، لافتا إلى إعلان روسيا استمرار تخفيض الإنتاج، ومنع صادرات النفط من دول الوصول إلى الاتحاد الأوربي وأمريكا.



ورد مستشار البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة؛ توقعه باستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى عدة أسباب:-

-انخفاض إمدادات النفط.

- قوة الطلب العالمي على النفط.

- انكماش طاقة الإنتاج العالمية؛ نتيجة نقص الاستثمارات في توسيع طاقة إنتاج النفط والغاز.