جوارديولا واثق من براءة مانشستر سيتي من اتهامات خرق لوائح الدوري الإنجليزي

أعرب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ثقته في موقف ناديه بعدما تم اتهامه بخرق 115 مادة في لوائح اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي هذا الاسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جوارديولا أكد أنه سيغادر النادي إذا ثبتت صحة الاتهامات بشأن خرق اللوائح.

وكان سيتي قد تعرض لعقوبة المنع من المشاركة في البطولات الأوروبية، وذلك بسبب خرق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، قبل أن يستأنف ضد القرار في محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) عام 2020.

وتتضمن العقوبات الجديدة كافة الأمور المتعلقة بفترة تسعة أعوام ابتداء من عام 2009.

وقال جوارديولا: "ظني المبدئي هو أننا تم إدانتنا، مثلما حدث مع (يويفا) وكان هناك العديد من الاتهامات الموجهة إلينا، واثبتنا أننا أبرياء، أنت تعلم إلى أي جانب انحاز".

وتحدث جوارديولا قبل مواجهة أستون فيلا هذا الاسبوع، وانتقد بعض الأطراف الخارجية التي أصدرت حكما متسرعا.

وأضاف: "نحن سعداء الحظ لأننا في بلد حيث الجميع برئ حتى تثبت إدانته، لكن الأمر يبدو وكأننا تم إدانتنا فعلا".

وأوضح: "ماذا سيحدث، لا أعلم، أعتقد أن لدينا محامين جيدين، أعلم أننا سندافع عن موقفنا".