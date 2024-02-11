لميس الحديدي تطالب بتحريك سعر الصرف: هذا الوضع لا يمكن أن يستمر

طالبت الإعلامية لميس الحديدي، بتحريك سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، لمنع حالة «التشوه» التي يعاني منها السوق المصري، منوهة أن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر أو يستقيم في أي سوق بالعالم».

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الأحد: «أتمنى تعملوا لنا سعر الصرف والتخفيض ونخلص، ويبقى عندنا سعر صرف موحد، حالة التشويه في السوق المصري تبدأ من السكر مرورا بالخبز والسيارات وصولا إلى مصاريف المدارس وتذاكر الطيران».

واستعرضت شكوى إحدى المواطنات المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قالت إنها لم تتمكن من حجز تذكرة طيران على خطوط مصر للطيران البطاقة الائتمانية؛ لأن البنك أخبرها بضرورة الحجز باستخدام العملة الصعبة.

وأشارت الحديدي، إلى أن «مصر للطيران ردت في بيان توضيحي، أن إصدار أي تذكرة داخل مصر بالعملة المحلية وليس بالدولار، وأكدت أنها تتصل بخدمة العملاء في البنوك وسيتم حل تلك المشكلة».

وأكملت: «هناك نقطة لم تجب مصر للطيران عليها، وهي لو مواطن من مصر يحجز تذكرة طيران لابنه أو والده أو والدته الموجودين في الخارج، أو لو عامل مؤتمر وعازم الزوار، فهو لا يستطيع إرسال التذكرة من مصر وحجزها».

واستطردت: «لو ابني اللي هناك معوش فلوس، فأنت مانعني أبعت لابني فلوس، ومش عارف أحجز له تذكرة، ولو عامل مؤتمر وعازم ناس لازم تتفق مع شركة سياحة برا وتدفع دم قلبك وتحول لهم دولار، وأنت مانعني أحول دولار، ونفضل في حسبة برمة أدت لحالة من التشوه في الأسواق».