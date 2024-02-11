تباين أسعار الخضروات والفاكهة استقرار بسوق العبور للجملة، في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:



تراجعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

تراجعت أسعار البطاطس جنيها واحد لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

ارتفع سعر البصل 2 جنيه ليترواح بين 10 إلى 26 جنيها.

تراجعت أسعار الكوسة بقيمة 2 جنيه لتتراوح بين 9 إلى 11 جنيها.

تراجعت أسعار الجزر 50 قرشا لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

تراجعت أسعار الفاصوليا بقيمة جنيه واحد لتتراوح بين 20 إلى 26 جنيها.

ارتفع سعر الباذنجان لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وارتفع سعر الفلفل الرومي جنيه واحد ليترواح بين 10 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.

ثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

اسنقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.

ثبت سعر اليوسفي لتتراوح بين 4.5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

استقر سعر الرمان ليتراوح بين 12 إلى 24 جنيها.

سجلت أسعار الفراولة ما بين 16 إلى 22 جنيها.

استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.