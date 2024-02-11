قال الإعلامي عمرو أديب، إن «مسلسل الغباء الإسرائيلي مستمر في استفزاز الجانب المصري»، مشيرًا إلى أن «الأمر غير مفهوم وغير مطلوب وغير مدرج في قانون العلاقات المصرية الإسرائيلية».

واستنكر خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إن بلاده تعتزم شن العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية بضوابط إنسانية.

وأضاف: «لو ضربت رصاصة واحدة تقتل 100، ما هو الإصرار الإسرائيلي على عملية رفح؟! إصرار غبي مستمر ويؤدي إلى تصعيد، نحن لسنا دعاة حرب، لكن الإسرائيليين يزيدون الطين بلة كل ساعة، ولا أفهم ما الذي يحاولون إقناع الرأي العام به».

وأشار إلى أن «البيانات الصادرة الجانب المصري عاقلة حتى الآن وتبدو هادئة»، محذرًا من أن عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين مصر وإسرائيل يجعل «كل شيء في خطر».

وأكمل: «في واقع الأمر نحن لا نحتاج تلك المغامرات الآن لو بدأت لن تنتهِ، والغريب في الأمر يا سادة أن نتنياهو يفعل هذا ويرسل مسئوليه إلى القاهرة لوقف إطلاق النار».

وتساءل: «هل أنت نتنياهو الذي يريد نسف الحدود وصنع مواجهة بين الفلسطينيين والجيش المصري، أو نتنياهو الذي يريد المصريين جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة؟!».