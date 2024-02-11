100 ألف شخص يتظاهرون في ميونخ بألمانيا احتجاجا على العنصرية ومعاداة السامية

أشارت التقديرات الأولية للشرطة الألمانية، إلى أن ما يتراوح بين 75 ألف شخص و100 ألف شخص شاركوا في مسيرة "بحر من الأضواء من أجل الديمقراطية" في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بعد ظهر اليوم الأحد، للاحتجاج على العنصرية ومعاداة السامية والتحريض.

وحمل بعض المتظاهرين سلاسل ضوئية فيما حمل البعض الآخر فوانيس أو مصابيح يدوية. وقدر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة 300 ألف شخص.

وأنارت ساحة تيريزنفيزه التي يقام فيها مهرجان أكتوبرفست في الخريف، بإضاءة مشرقة، وقالت الناشطة الحقوقية دوتسن تيكال، إن هذه الإضاءة جاءت لتنير العقول ودعت في كلمتها إلى الوحدة من أجل الديمقراطية وحذرت من عدم الضياع في المصالح الفردية.

وجاء في الدعوة إلى المظاهرة التي جاءت بناء على مبادرة من حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" وبدعم من تحالف مجتمع مدني واسع، القول: "لن نسمح بتهميش واضطهاد أناس في بلادنا. سنتصدى للتطرف اليميني وأوهام الترحيل البغيضة. الأغلبية الصامتة لن تصمت بعد الآن".

وتجددت مظاهرات مناهضة للتطرف اليميني في أماكن أخرى في ألمانيا. وأفادت الشرطة بأن ما يصل إلى أربعة آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع في مدينة ايتسهوه أمس السبت، فيما خرج نحو 2500 شخص في مدينة فلنسبورج.

كما كانت هناك مسيرات قدرت الشرطة مقدار المشاركين فيها بعدد يتألف من أربعة أرقام صغيرة، وكانت هناك مظاهرات في مطلع الأسبوع أمس في ولاية بادن-فورتمبرج وشمال الراين ويستفاليا وهامبورج وسكسونيا السفلى.