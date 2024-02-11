رين يواصل انتصاراته ويسقط لوهافر في عقر داره بالدوري الفرنسي

واصل رين سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه لوهافر، اليوم الأحد، في المرحلة الـ21 للمسابقة.

ويدين رين بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه بنيامين بوريجايد، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد رين، الذي حقق انتصاره الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي والخامس على التوالي، إلى 31 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، توقف رصيد لوهافر، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و9 تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.