 رين يواصل انتصاراته ويسقط لوهافر في عقر داره بالدوري الفرنسي - بوابة الشروق
الأحد 11 فبراير 2024 4:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رين يواصل انتصاراته ويسقط لوهافر في عقر داره بالدوري الفرنسي

د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 4:40 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 4:40 م

واصل رين سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه لوهافر، اليوم الأحد، في المرحلة الـ21 للمسابقة.

ويدين رين بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه بنيامين بوريجايد، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.

وارتفع رصيد رين، الذي حقق انتصاره الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي والخامس على التوالي، إلى 31 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، توقف رصيد لوهافر، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و9 تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك