الناتو: الحلف يعد برد موحد وقوي على أي هجوم عليه

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في بيان، بأن "الناتو يعد برد موحد وقوي على أي هجوم على الحلف".

وقال ستولتنبرج: "أي هجوم على حلف شمال الأطلسي سيواجه برد موحد وقوي"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ستولتنبرج، قوله إن "أي إيحاء بأن حلفاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم بعضا، يقوض أمن الحلف بأكمله ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين للخطر".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام تجمع حاشد لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، إنه عندما كان رئيسًا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يذكر اسمها، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الدفاع للحلف في حال وقوع "هجوم" روسي، إلا أن ترامب رد عليه بأنه لن يفعل ذلك، لأن دول الناتو لم تكن تسهم بما فيه الكفاية في الدفاع.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "سيوافق على أن يفعلوا (روسيا) ما يريدون"، وحذر من أنه لن يدافع عن حلفاء الناتو من أي هجوم محتمل مجانًا، في حال أصبح رئيسا.