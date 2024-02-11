استطلاع إسرائيلي: 42% من جنود الاحتياط الطلاب يفكرون بترك دراستهم

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كشف استطلاع حديث للرأي، أن 42% من جنود الاحتياط الإسرائيليين الطلاب في الجامعات يفكرون بترك دراستهم؛ بسبب تدهور حالتهم النفسية.

وهذا الاستطلاع أجرته رابطة الطلاب والطالبات في إسرائيل، وشمل 7 آلاف و350 مشاركا، بحسب القناة "13"، اليوم الأحد.

ولم تتوفر معلومة بشأن فترة إجراء الاستطلاع، الذي يحمل عنوان "استطلاع الرابطة الوطنية للطلاب لعام 2024.

وذكرت القناة أن أكثر من 60% من الطلاب قالوا إن حالتهم النفسية ساءت منذ (اندلاع الحرب في) 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن نحو 40% منهم يفكرون في الانسحاب من دراستهم بسبب آثار الحرب. وترتفع النسبة بين جنود الاحتياط الطلاب إلى 42%، وفق وكالة الأناضول.

وأظهرت النتائج أنّ 48% من الطلاب والطالبات قالوا إنهم حصلوا أو قد يحصلون مستقبلا على مساعدة نفسية بسبب الحرب.

وحتى السبت، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة 28 ألفا و64 شهيدا و67 ألفا و611 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.