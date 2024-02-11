إصابة 8 عمال إثر حادث تصادم بين سيارتين في الشرقية

أصيب 8 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين تسبب في انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها أمام كوبري أبو كبيش في الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام كوبرى أبو كبيش بالصالحية الجديدة، ما أسفر عن انقلاب إحدى السيارات المحملة بعدد من عمال اليومية وإصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.