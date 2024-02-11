قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن «أغلب الضغوط الداخلية الممارسة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأتي في إطار التصعيد وليس التخفيف، عدا من يريد التركيز على إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن الضغوط الممارسة على إسرائيل من الخارج أكبر من الداخل، جراء رفض الغرب للتجاوزات الإسرائيلية ضد المجتمع المدني الفلسطيني.

وأكمل: «الممارسة الإسرائيلية غير مقبولة إنسانيًا وهذا ظاهر، لكنه لم يترجم بعد إلى مواقف سياسية كافية، ظهر تيار أكثر عقلانية في الدول الغربية، والموقف الأمريكي مخزٍ لدولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، مهمتها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي والقانون».

وأشار إلى أن «حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي غير مقبول»، منوهًا أن واشنطن تتحمل مسئولية العمليات الإسرائيلية الأولى في غزة بشكل كامل.

وذكر أن «واشنطن اضطرت إلى تغيير موقفها من التأييد الجامح لإسرائيل»، مضيفًا: «بدأ الحديث عن تخفيف العمليات وتوجيهها لأهداف محددة، والتأكيد أن الحل مرتبط بإقامة دولة فلسطينية».

ونوه أن هناك ضغوطًا داخلية تمارس على الإدارة الأمريكية يجب الانتباه إليها، رغم أنها غير كافية، قائلًا إن «الشباب الأمريكي وخاصة من الحزب الديمقراطي لا يتقبل ما يحدث».