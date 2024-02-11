مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو العرب لتغيير اللغة المستخدمة مع واشنطن: إما القوة أو المصالح

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكل قادة الاحتلال، لا يتورعون عن ارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن قادة الاحتلال ارتكبوا عشرات الجرائم خلال الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، منوهًا أن «عنوان ما يجري أن المذبحة مستمرة ومفتوحة».

ولفت إلى أن «إسرائيل تصر، ومن خلفها الولايات المتحدة التي تمارس أبشع أنواع الكذب والنفاق، على استمرار تلك الحرب العدوانية»، قائلًا إن «الشعب الفلسطيني لا يزال يدفع ثمن النفاق السياسي الذي تمارسه واشنطن ودول عدة».

وأكمل: «العالم يكتفي بالمراقبة وعد الشهداء والجرحى ونشر الأخبار عبر وكالات الأنباء وشاشات التلفزة، لكنه مقيد ومكبل لا يستطيع أن يحرك ساكنًا والفيتو الأمريكي جاهز».

وثمن الموقف المصري والذي وصفه بأنه «ثابت ومتطابق مع الموقف الفلسطيني والعربي»، داعيًا إلى رفع الأصوات بشكل جدي لوضع حد لتلك المأساة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ووجه رسالة للإدارة الأمريكية: «كفى كذبا ومخادعة وتضليلا، قبل قليل تداول الإعلام العبري أخبارًا عن حدوث اتصال بين بايدن ونتنياهو، الأمر يعني أن التنسيق على أعلى مستوى، فأمريكا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن، وتمد إسرائيل بكل أنواع الأسلحة والذخائر».

وناشد العرب والمسلمين الحديث مع واشطن باللغة المناسبة، مختتمًا: «لا وزن للغة الضعفاء، القانون الدولي والمبادئ والقيم أصبحت لغة الضعفاء في هذا العالم المنافق، ويجب أن يستخدم العرب واحدة من لغتين؛ إما القوة أو المصالح».

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و173 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.