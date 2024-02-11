السقا يكشف سبب فشل انتقال أحمد عبد القادر لسيفاس التركي

كشف عبد الظاهر السقا، نجم الكرة المصرية السباق، عن سبب فشل انتقال أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، إلى سيفاس سبور التركي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال عبد الظاهر السقا في تصريحاته لقناة «دي إم سي»:" اتصل بي مدرب سيفاس سبور وسألني عن رأيي في أحمد عبد القادر، فقلت له إنه لاعب كبير وشخصيته جيدة وبحاجة للنجاح".

أضاف عبد الظاهر السقا:" حدثت مشاكل في الصفقة، وبعد ذلك أخبرني المدرب أنه لا يزال يريد ضم عبد القادر في الصيف".

جدير بالذكر أن أحمد عبد القادر خرج من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ولم يعد السويسري يعول عليه، في الوقت الذي تشير فيه الأنباء إلى وجود اهتمام من جانب الزمالك للتعاقد مع عبد القادر.