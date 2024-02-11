الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

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كرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مناشداته للحكومات الأخرى بعزل إسرائيل، وقال إنه يجب طردها من الأمم المتحدة بسبب استمرار حربها في غزة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيسي قال في خطاب متلفز اليوم الأحد بمناسبة التجمع السنوي لإحياء الذكرى السنوية للثورة الإسلامية 1979 "يجب اتخاذ خطوة مهمة وهى طرد إسرائيل". ولم يوضح كيف ستؤثر هذه الخطوة على إسرائيل.

وأحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين الذكرى الـ45 للثورة الإسلامية 1979.

وأظهرت الصور التلفزيونية حشودا من المواطنين في شوارع العاصمة طهران اليوم الأحد.

وشارك أفراد قوات الأمن ورجال الدين في المسيرات في أنحاء البلاد. كما تم عرض صواريخ باليستية في طهران.

يذكر أنه في فبراير 1979، أدت ثورة بقيادة الزعيم الثوري آيه الله روح الله الخميني لانهيار الملكية.