قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن «الحرب على غزة خطوة بشعة إسرائيلية، تأتي ضمن سلسة خطوات سابقة لتل أبيب؛ تعكس عدم رغبتها في الوصول إلى سلام إسرائيلي – فلسطيني، وعدم تقديرها لأي جوانب قانونية ترتبط بأي نزاع قائم».

ونوه خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن عدد القتلى والأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الـ4 أشهر الأخيرة، أكبر من العدد المسجل على مدار العام الماضي قبل 7 أكتوبر.

ونفى إمكانية حل الأزمة في غزة دون علاج المشكلة، مضيفًا: «حادث غزة، بكل جوانبه البشعة والمرفوضة، لا يمكن الوصول إلى حل مرضٍ لأي طرف فيه إلا بحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يتحمل عدم الدخول في مدينة رفح الفلسطينية، قائلًا إن «نتنياهو لو لم يدخل، سيعتبر خاسرًا سياسيًا ومجتمعًيًا في المعركة على المستوى الداخلي».

وشدد على أن «الوقت حان لاتخاذ موقف»، مضيفًا: «بيان الخارجية المصرية يعكس اهتمامنا بموقف، مطلوب اتخاذ إجراءات سياسية وترتيبات لحماية الحدود، كلاهما محدد وواضح لإسرائيل والمجتمع الدولي والساحة العربية».

وشددت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.