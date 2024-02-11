إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمدينة المنيا

استقبلت مستشفي المنيا العام، منذ قليل، 3 شباب في العقد الثانى من عمرهم، مصابين بكسور وكدمات وسحجات، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بموتوسيكل بالطريق الزراعي ناحية مدينة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم لموتوسيكل وسيارة ربع نقل وفرت هاربة، ونتج عنها إصابة كلا من: حسن مختار حسن، كسر مضاعف واشتباه بتر بالساق الأيسر، وعمرو سيد عبد الرؤف وسيد محمد عبد الغني، وجاري تحديد هويتهم ومحل إقامتهم.



وجاري تحرير المحضر اللازم، بموجب الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على الدراجة البخارية بمعرفة المرور، وتلقي المصابين العلاج اللازم.