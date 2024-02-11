الشرطة الإندونيسية تدعو الشعب إلى الحفاظ على الوحدة قبل يوم الانتخابات القادمة

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ناشد رئيس العلاقات العامة في الشرطة الوطنية الإندونيسية، المفتش العام للشرطة ساندي نوجروهو، جميع الإندونيسيين اليوم الأحد للحفاظ على الوحدة قبل يوم الانتخابات في 14 فبراير.

وأضاف نوجروهو في بيان: "إلى جميع أفراد الشعب، دعونا نتكاتف ونعزز الوحدة في قيم التنوع أثناء انتظار انتخاب زعيم وطني جديد وممثلي الشعب الجدد"، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وأكد نوجروهو أن الشرطة بجانب القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية وجميع مكونات الأمة، على استعداد للحفاظ على أمن العملية الانتخابية حتى النهاية.

وقال كذلك إن الأمن والنظام العام في البلاد كانا مواتيين بسبب التعاون والتنسيق الجيد مع جميع عناصر المجتمع.

وتحقيقا لهذه الغاية، ناشد الجميع الاستمرار في الحفاظ على الوحدة لخلق الصفاء والحالة المواتية بشكل مشترك قبل يوم الانتخابات حتى يتم اختيار الرئيس الجديد والمشرعين.

ومن المتوقع أن ينتخب حوالي 8ر204 مليون ناخب رئيسهم ونائب رئيسهم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الممثلين الإقليميين والمجالس التشريعية الإقليمية على مستوى المقاطعات والمدن والمقاطعات.