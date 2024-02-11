تقرير: الجيش الألماني يلاحظ بشكل متزايد تحليق طائرات بدون طيار غير مصرح بها فوق مواقعه

ذكر الجيش الألماني أنه يلاحظ بشكل متزايد تحليق طائرات بدون طيار غير مصرح بها في مواقعه في ألمانيا.

وصرح متحدث باسم قيادة العمليات الإقليمية بالجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لم يتم العثور حتى الآن على طريقة لوقف هذه الأنشطة المشتبه بها للتجسس، وقال: "زاد عدد مثل هذه الحوادث في الفترة الأخيرة".

وأشار في هذا السياق إلى زيادة يقظة الجنديات والجنود بالجيش الألماني بالنظر إلى أية محاولات تجسس محتملة، وأوضح أن هذه المحاولات تركز على تدريب جنود أوكرانيين بألمانيا، وفقا لجهاز المخابرات العسكري.

وتم تسجيل حالات مشتبه فيها في منطقتي فيلدفليكن وجرافنفور في ولاية بافاريا، وفي منطقة إدار-أوبرشتاين في ولاية راينلاند-بفالتس، وكذلك في منطقة التدريب ألتنجرابوف في ولاية ساكسونيا-أنهالت.