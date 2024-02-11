وزير دفاع إستونيا يشيد بسياسة ألمانيا تجاه أوكرانيا

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أشاد وزير دفاع إستونيا هانو بيفكور، بحسم الحكومة الألمانية وإصرارها فيما يتعلق بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة تابا بإستونيا: "عندما أقارن عام 2022 بعام 2024، فإنني أرى تحولا واضحا في السياسة الألمانية لصالح زيادة الدعم لأوكرانيا".

وأضاف أن عزم ألمانيا على توفير نحو ثمانية مليارات يورو للمساعدات العسكرية هذا العام ومناشدة المستشار الألماني أولاف شولتس حلفاء آخرين تقديم المزيد، يعد "تغييرا إيجابيا تماما".

وسلط الوزير الإستوني الضوء على العلاقات الشخصية و"التواصل الجيد للغاية" بوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، وقال: "لدينا الفهم ذاته بأن نساعد أوكرانيا وأن نزيد الجاهزية هنا في منطقتنا في منطقة بحر البلطيق".