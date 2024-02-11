 ارتفاع صادرات باكستان لأفغانستان بنسبة 3.63% خلال النصف الأخير من عام 2023 - بوابة الشروق
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ارتفاع صادرات باكستان لأفغانستان بنسبة 3.63% خلال النصف الأخير من عام 2023

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:00 ص

ارتفعت صادرات باكستان من السلع والخدمات لأفغانستان خلال النصف الأخير من عام 2023 بنسبة 63ر3%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات أصدرها البنك المركزي الباكستاني.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية أن بيانات البنك المركزي الباكستاني أظهرت أن حجم الصادرات لأفغانستان خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 بلغ 260,716 مليون دولار، مما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من عام 2022 وبلغ 261,580 مليون دولار.

وعلى الرغم من تسجيل زيادة على أساس سنوي، تم رصد انخفاض ملحوظ في الصادرات لأفغانستان على أساس شهري. فقد تراجعت الصادرات في ديسمبر 2023 بنسبة كبيرة بلغت 46,02% مقارنة بنوفمبر الماضي، حيث بلغت الصادرات 51,911 مليون دولار، مما يعكس هشاشة العلاقات التجارية.


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