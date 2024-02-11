علي الدين هلال: مصر اتخذت موقفاً قوياً في منع احتلال محور فيلادلفيا

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تستمر في قصف الشعب الفلسطيني بداية من شمال غزة واستمرت والذي تسبب في نزوح المواطنين الفلسطينين حتى وصلوا إلى رفح الفلسطينية، مشددًا على أن هذه المدينة يتواجد بها الآن أكثر من مليون من سكان القطاع في أوضاع كارثية.

وأضاف "هلال"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي من الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن أول أهدافه المعلنة كان القضاء على حركة حماس ولم يحدث، مؤكدًا أن الهدف الثاني من وجه نظرهم تحرير المحتجزين في القطاع ولكنهم لم يتمكنوا من الإفراج عن رهينة واحدة.

وأوضح أن إسرائيل تحارب أشباح تظهر من مكان مجهول ومن ثم تختفي، موضحًا أن هناك تلميحات بأن هناك أنفاق من رفح تمد حماس بالسلاح ولكن ثبت عكس هذه التصريحات، مؤكدًا أن موقف مصر كان قوي في منع احتلال محور فيلادلفيا الاستراتيجي في غزة، منوهًا بأن مصر هي من تشرف على هذا المحور ويمثل هذا المحور هدف رئيسي للاحتلال من إسرائيل، قائلًا: "انتوا كده بتلعبوا بالنار".

وأضاف أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشددًا على أن مصر اتخذت إجراءات عسكرية وحالة تأهب من قبل الجيش المصري.