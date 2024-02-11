الداخلية الأفغانية: إعادة سجينين أفغانيين سابقين في جوانتانامو إلى كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، أنه من المقرر إعادة سجينين أفغانيين سابقين في معسكر خليج جوانتانامو سيئ السمعة التابع للجيش الأمريكي من سلطنة عمان إلى كابول غد الاثنين.

وتم تحديد هوية الأفغانيين وهما عبد الكريم وعبد الظاهر صابر.

ووفقا للوزارة، اعتقل عبد الكريم وصابر في عام 2002 وأمضيا 14 عاما على الأقل في المنشأة العسكرية الأمريكية في كوبا. وفي عام 2017، تم إطلاق سراحهما وإعادة توطينهما في سلطنة عمان. لكن لم يسمح لهما بالسفر إلى أفغانستان.

وقالت الوزارة إن حكومة طالبان سهلت عودتهما إلى ديارهما.

وفي كابول، علقت لافتة ترحيبية في أحد الشوارع قبل وصولهما كتب عليها: "سجناء أبطال! تهانينا على إنهاء رحلتكما المتعبة من سجن جوانتانامو".

ووفقا لتقرير صادر عن شبكة محللي أفغانستان، اتهم عبد الكريم، صاحب محل لبيع الزهور البلاستيكية في خوست بأنه زعيم خلية للقاعدة من قبل الولايات المتحدة، في حين اتهم صابر، وهو حارس، بأنه مترجم لأحد قادة القاعدة.

وفي عام 2022، أعيد أسد الله هارون، وهو أحد آخر سجينين أفغانيين في خليج جوانتانامو، إلى أفغانستان بعد أن قضت محكمة أمريكية بأنه محتجز بشكل غير قانوني. وقال هارون إنه تعرض للتعذيب عدة مرات خلال 15 عاما قضاها في السجن.

وفي الآونة الأخيرة، دعت عائلة محمد رحيم، آخر أفغاني محتجز في جوانتانامو، إلى إطلاق سراحه في مؤتمر عقد في كابول.