محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع انشاء مستشفي الرمد

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، اليوم الأحد، مشروع أعمال إحلال وتجديد مستشفى الرمد بمدينة قنا.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، كأحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؛ للنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا أن مستشفي الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ مترا مربعا بتكلفة إجمالية لأعمال الإنشاءات والتشطيب تقدر بحوالي ١٦٠ مليون جنيه، فضلا عن تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لأهالي المحافظة بعد توقف عن العمل منذ عام ٢٠١٥.

وأضاف الداودي أن إعادة إحلال وتجديد مستشفي الرمد خطوة جادة نحو تقديم خدمة طبية متكاملة كونها المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة الرمد وجراحة الوجه والفكين لأبناء المحافظة.