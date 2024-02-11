بن غفير: يجب إطلاق النار على أي شخص يقترب من السياج ويعرضنا للخطر

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى إطلاق النار على أي شخص يقترب من السياج الفاصل.



وقال بن غفير "لن أعتذر ولن أتردد ويجب إطلاق النار على أي شخص يقترب من السياج ويعرض مواطني دولة إسرائيل وجنودنا للخطر"، وفقا لنبأ عاجل نشرته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



والأسبوع الماضي، دعا بن غفير مجددا إلى تشجيع سكان قطاع غزة على "الهجرة الطوعية" ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك، وهاجم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، واتهمها بعرقلة المجهود الحربي الإسرائيلي، مما أثار عاصفة انتقادات لدى إسرائيل.



وقال بن غفير في مقابلة أجرتها معه صحيفة وول ستريت جورنال إن بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس" واعتبر أن السلوك الأميركي سيكون مختلفا تماما لو كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصب الرئاسة.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الوزير اليميني المتطرف قوله إن لديه خطة تهدف إلى "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى بلدان أخرى حول العالم" من خلال تقديم حوافز مادية للقيام بذلك، وقال بن غفير إن ذلك هو الجهد الإنساني الحقيقي الذي يجب القيام به.