استطلاع: التحالف المسيحي المعارض يظل أكبر قوة حزبية بألمانيا

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أظهر استطلاع حديث أن التحالف المسيحي، وهو أكبر تكتل معارض بألمانيا حاليا، يظل القوة الحزبية الأكبر.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه دوريا معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي وتم نشر نتائجه في صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد الألمان لهذا التحالف بلغ 30%، وهي النسبة ذاتها التي حققها في الاستطلاع السابق.

وبحسب الاستطلاع، كان حزب البديل لأجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض ثاني أكبر قوة حزبية بنسبة تأييد 20%، وهي أيضا النسبة ذاتها التي حققها في الاستطلاع السابق.

وأظهر الاستطلاع انخفاض نسب تأييد الألمان للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم، حيث بلغ تأييدهم للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس 15%، وبلغ تأييدهم لحزب الخضر 13%، وبلغ تأييدهم للحزب الديمقراطي الحر 4%.

وتراجعت نسبة تأييد الألمان لحزب اليسار وبلغت 3%، وهي نسبة لا تؤهله للتمثيل بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية حاليا وحصل على هذه النسبة فعليا.

أما عن اتحاد زارا فاجنكنشت للحكمة والعدالة، والذي يضم أعضاء سابقين باليسار، فقد حصل على نسبة تأييد تبلغ 7%.

يشار إلى أنه بشكل أساسي تعكس مثل هذه الاستطلاعات الرأي السائد فقط وقت إجراء الاستطلاع، ولا تمثل توقعات لنتائج الانتخابات.

جدير بالذكر أن استطلاع معهد "إنسا" شمل 1276 شخصا، وتم إجراؤه في الفترة بين 5 و8 شباط/فبراير الجاري.