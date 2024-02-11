السعودية تودع 250 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد ،أنه تم إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي الدعم البالغ 2ر1 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن "الدعم يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن".

كانت المملكة قد أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي إلى اليمنية بقيمة 2ر1 مليار دولار استجابة لطلب حكومة اليمن لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 2ر11 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.