فيورنتينا يقسو على فروسينوني بخماسية في الدوري الإيطالي

اكتسح فيورنتينا ضيفه فروسينوني 5 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم فيورنتينا الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بثلاثة أهداف دون رد عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 16 وجوناثان ايكوني في الدقيقة 19 ولوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أحرز نيكولاس جونزاليس رابع أهداف فيورنتينا في الدقيقة 53 ثم رد لوكا مازيتيلي بالهدف الوحيد لفروسينوني في الدقيقة 66 قبل أن يسجل أنتونين باراك الهدف الخامس لفيورنتينا في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 37 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.